Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde cezaevinden firar girişimi: 129 kişi öldürüldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'da bulunan Makala cezaevinde yaşanan firar girişimi 129 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Hükümet, 24 kişinin silahla vurularak, diğerlerinin ise itilerek ya da boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde cezaevinden firar girişimi: 129 kişi öldürüldü

Orta ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yer alan Makala cezaevinde firar girişimi yaşandı.

Bir yetkili, başkent Kinshasa'daki olay sırasında en az 129 kişinin öldüğünü ve 59 kişinin yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Shabani Lukoo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geçici ölü sayısı 129, bunların 24'ü silahla vurularak, uyarıdan sonra diğer kurbanlar itilerek ya da boğularak öldü. Ayrıca hükümet tarafından bakıma alınan 59 yaralı var.” 

Bakan Bihango, sosyal medyada yaptığı açıklamada, hapishanenin idari binasında, gıda depolarında ve bir hastanede de yangın çıktığını da sözlerine ekledi. 

Hükümet, durumun şu anda kontrol altında olduğunu ve soruşturmaların devam ettiğini duyurdu.

Daha önce bir hapishane yetkilisi hiçbir mahkumun kaçmayı başaramadığını söylemiş, kaçmaya çalışanların öldürüldüğünü bildirmişti. 

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