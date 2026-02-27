Demokratik Kongo'da iki toplu mezar bulundu
27.02.2026 01:57
Son Güncelleme: 27.02.2026 01:59
İsyancı 23 Mart Hareketi, Aralık 2025 sonunda Uvira şehrinden çekilmek zorunda kalmıştı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2025 başında 23 Mart Hareketi adlı isyancı grubun kontrolünü ele geçirdiği Uvira şehrinde 171 cesedin yer aldığı toplu mezar bulundu.
Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney-Kivu eyaletine bağlı Uvira'da iki toplu mezar tespit edildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, kentin Burundi sınırına yakın Kiromoni bölgesinde 30 cesedin yer aldığı bir mezar bulundu.
Kavimvira bölgesinde ise içinde 141 cesedin yer aldığı bir başka mezar tespit edildi.
Bölgede son aylarda yaşanan silahlı çatışmaların ardından yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkarılan toplu mezarların, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun Uvira şehrinde kontrolü ele geçirdiği döneme ait olduğu ileri sürülüyor.
M23 üyeleri Aralık 2025 başında Uvira’nın kontrolünü ele geçirmiş, ABD'nin başını çektiği uluslararası ve diplomatik baskıların artmasının ardından Aralık 2025 sonunda şehirden çekilmek zorunda kalmıştı. Çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilmiş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.