Demokratlarda Biden öfkesi: “Çekip gitmesinin zamanı geldi”

ABD’nin Demokrat Partili eski başkanı Joe Biden, seçimi Donald Trump’a kaybettikten sonra verdiği röportajlar sebebiyle kendi partisi içinde de öfkeye sebep oldu.

Biden, eşi Jill Biden ile birlikte perşembe günü “The View”da verdiği kapsamlı röportajda, Trump’ın seçimi kazanmasındaki rolünü kabul etmiş ancak yardımcısı Kamala Harris lehine seçim yarışından çekilmek için uzun süre beklemiş olmasını savunmuştu.



Politico haber sitesinin haberine göre, Biden’ın açıklamaları kendi partisinde de tepkilere sebep oldu. Demokrat Partili stratejist Chuck Rocha, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Kusura bakmayın ama Joe Biden’ın çekip gitmesinin ve yeni nesil Demokratların yerini almasına izin vermesinin zamanı geldi” diye konuştu.

Rocha, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her programa çıktığında ya da bir şey söylediğinde onu savunmak durumunda kaldığımız ve Donald Trump tarafından yenildiğini herkese hatırlattığımız bir hafta ya da ay daha oluyor” dedi.



“YENİ NESİL LİDERLERİN SESİNİ DUYMALIYIZ”



Şu anda Demokratların “yeni bir marka” inşa etmeye çalıştığını söyleyen Rocha, “Sürekli çekip gitmeyen eski markanın size hatırlatılması hiç yardımcı olmuyor” değerlendirmesinde bulundu.



Gençlerin seçim yarışına girmesine yardımcı olan “Bir Şeyler için Yarış” isimli platformun kurucularından Amanda Litman de konuya ilişkin olarak, “Biden’ın verdiği her röportaj, bizi geriye doğru çekiyor ve insanlara daha yaşlı Demokrat neslinin bizi bu karmaşa ve pisliğin içine çektiğini hatırlatıyor” dedi.

“Dikkatin en az bulunur kaynakları” olduğuna işaret eden Litman, “Partiyi heyecanlandırabilecek ve yeniden inşa edebilecek bir sonraki nesil liderlerden bir şeyler duymaya öncelik vermeliyiz” dedi.



“SOHBETE DEĞER KATIYOR”



Bazı Demokratlar ise Biden’ın yeniden ortaya çıkmasının değerli olduğunu ama mesajını nasıl sunduğu konusunda daha düşünceli olması gerektiğini söyledi.

Biden’ın danışmanlığını yapmış isimlerden Demokrat Partili stratejist Ashley Etienne, “Bence bu bir ulus olarak, dünya olarak inanılmaz bir dönüm noktası; Joe Biden gibi isimler yapıcı olmaya odaklandığında bu durum sohbete değer katıyor” diye konuştu.

“Gerçekte ne olduğuna dair uzlaşmaya varmamız, dürüst olmamız, yüzleşmemiz ve bunu geride bırakmamız gerektiğine inanıyorum” diyen Etienne, “Bu olmadan, boşluk ve gedikleri dolduracak tüm bu kitaplarınız olur; bu ise sorunu sürdürmeye ve yarayı derinleştirmeye devam eder” yorumunu yaptı.