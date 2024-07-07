Demokratlar'dan Biden'a çekilme baskısı: "Harris ezici çoğunlukla kazanabilir"

Demokrat ABD Temsilcisi Adam Schiff, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eski Başkan Donald Trump'a karşı aday olması halinde "ezici bir çoğunlukla" kazanabileceğini ancak Başkan Joe Biden'ın bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

Schiff, bugün NBC News'e verdiği demeçte, "Bence o (Harris) ezici bir çoğunlukla kazanabilir, ancak başka kimin olması gerektiği konusunda bir karara varmadan önce, Başkan'ın kendisi olup olmadığı konusunda bir karar vermesi gerekiyor" diye konuştu.



Schiff, "Ya o (Biden) ezici bir çoğunlukla kazanmalı ya da meşaleyi kazanabilecek birine devretmeli" diye ekledi.

Öte yandan Floridalı Demokrat Ulusal Komite üyesi de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini belirtti.

Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, eleştirilere rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini söylemişti.

ABD Başkanı, "Ancak yüce Tanrı isterse yarıştan çekilirim" ifadesini kullanmıştı.

Canlı yayında diğer aday Donald Trump ile yaptıkları seçim münazarasının ardından Biden, eleştirilerin odağı olmuştu.