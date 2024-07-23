Demokratlar'dan desteği alan Harris, bugün ilk seçim kampanyasını yürütecek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yeterli sayıda Demokrat Parti delegesinin desteğini alarak başkan adaylığına yaklaştı.



Harris bugün ilk kez Wisconsin eyaletinde kampanya yürütecek.



ABD Başkanı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın

5 Kasım'da yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından, Harris partinin muhtemel adayı haline gelmişti.



Biden'ın Harris'i desteklemesinin üzerinden 36 saat geçmeden, Harris başkan adayı olmasını belirleyecek olan parti delegelerinin çoğunluğunun desteğini alarak adaylığı garantiledi.



Eski Kaliforniya başsavcısı ve eski senatör olan 59 yaşındaki Harris, dün gece yaptığı açıklamada "Bu gece, partimizin adayı olmak için gereken desteği sağlamış olmaktan gurur duyuyorum. Yakında adaylığı resmen kabul etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.



Associated Press haber ajansı tarafından yapılan resmi olmayan bir delege anketine göre, Harris 2 bin 500'den fazla delegenin desteğini

aldı. Bu sayı önümüzdeki haftalarda yapılacak oylamayı kazanmak için gereken bin 976 delegenin oldukça üzerinde.



Reuters haber ajansına göre Wisconsin ziyareti, Harris'e Demokratların seçim kampanyasını yeniden başlatmak ve Trump karşısında seçim kazanacak en iyi aday olduğunu göstermek için yeni bir fırsat sunacak.



Harris'in Milwaukee'deki etkinlikte TSİ 21.05'te konuşma yapması planlanıyor.