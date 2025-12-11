Deniz altında dev duvar bulundu. Batık şehir efsaneleri doğru olabilir

Milattan Önce 5 bin civarında inşa edildiği tespit edilen yapı, şimdiye kadar Fransa’da bulunan en büyük su altı yapısı olarak kayda geçti.

Uzmanlara göre duvar, taş devri toplumlarının ya balık tuzağı olarak kullandığı ya da yükselen deniz seviyelerine karşı savunma amaçlı yapılmış bir set olabilir. İnşa edildiği dönemde bugünkü Ile de Sein adasının kıyısında bulunan duvar, deniz seviyesinin yükselmesiyle günümüzde dokuz metre su altında kalmış durumda.

GRANİT DİKİLİTAŞLAR BULUNDU

3 bin 300 ton ağırlığındaki yapının ortalama genişliği 20 metre, yüksekliği ise 2 metre. Dalıcılar, duvarın içinde iki paralel hat halinde dizilmiş büyük granit dikilitaşlar da buldu. Bu taşların üzerine ahşap ağlar gerilerek balıkların gelgit sırasında yakalanmış olabileceği düşünülüyor.

Arkeolog Yvan Pailler, bu ölçekte bir yapının “kaynakları uygun olduğunda yerleşik hayata geçen son derece örgütlü bir avcı-toplayıcı toplum” ya da bölgeye MÖ 5 bin civarında gelen erken Neolitik halklar tarafından yapılmış olabileceğini söylüyor. Duvarı oluşturan monolitler, Brittany’nin ünlü Neolitik menhir taşlarına benzerlik gösteriyor ancak onlardan daha eski.

Yapı, ilk olarak jeolog Yves Fouquet’nin gelişmiş radar haritalarında kıyı altı vadisini kesen yapay bir çizgi fark etmesiyle tespit edildi. Araştırma ekibi, 2022 yazındaki ilk keşfin ardından, deniz yosunlarının çekildiği kış aylarında duvarı ayrıntılı şekilde haritalayabildi.

“EFSANEVİ BATIK ŞEHİRLER”

Uluslararası Deniz Arkeolojisi Dergisi’nde yayımlanan makalede, bu tür yapıların Brittany’deki efsanevi “batık şehirler” anlatılarına kaynaklık etmiş olabileceği belirtiliyor. Halk arasında anlatılan en ünlü kayıp şehirlerden biri olan Ys'nin, keşif bölgesinin hemen doğusunda yer alan Douarnenez Körfezi’nde bulunduğuna inanılıyordu.