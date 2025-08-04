Deniz kenarında yaşamanın ömrü uzattığı ortaya çıktı

Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için klasik tavsiyelere bir yenisi daha eklendi: Sahile yakın yaşamak.

Ohio Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, 66 bin 263 kişinin nüfus kayıtlarını inceleyerek yaşam süresi ile su kütlelerine olan yakınlık arasındaki ilişkiyi analiz etti.

Elde edilen sonuçlara göre, deniz kıyısına yakın bölgelerde yaşayanlar ortalamadan bir yıl daha uzun yaşarken, kentsel bölgelerde yaşayanların ömrü daha kısa olabiliyor.

SAHİL KESİMLERİNDE ÖMÜR UZUYOR



Çalışmayı yürüten çevre sağlığı bilimcisi Jianyong Wu, “Kıyı bölgelerinde yaşayan bireylerin ortalama 79 yıllık yaşam süresine kıyasla en az bir yıl daha uzun yaşaması bekleniyor. Buna karşılık, kentsel bölgelerde yaşayanların ortalama ömrü 78 yıla kadar düşüyor” dedi.



Araştırma doğrudan bir nedensellik ortaya koymasa da, dikkat çekici bir ilişkiyi işaret ediyor. Peki, deniz kenarında yaşamanın bu olumlu etkisinin arkasında ne olabilir?

DAHA TEMİZ HAVA, DAHA AZ SICAKLIK AŞIRILIĞI



Araştırmacılara göre kıyı bölgelerinde daha az sıcak ya da soğuk gün yaşanıyor, hava kalitesi daha yüksek ve fiziksel aktiviteler için daha fazla fırsat sunuluyor.

Ayrıca sahil bölgelerindeki mülklerin genellikle daha pahalı olması, bu alanlarda yaşayanların sosyoekonomik açıdan daha avantajlı olduğu anlamına da gelebilir.

İÇ SULARDA YAŞAM HER ZAMAN AVANTAJLI DEĞİL



İç su kaynaklarının bulunduğu yerleşim yerlerinde ise tablo daha karmaşık. Araştırmada, iç sulardaki kırsal alanların yaşam süresine bir miktar olumlu etkisi olduğu görülse de, bu etki kıyı yaşamıyla kıyaslandığında yine sınırlı kalıyor. Kent merkezlerinde yer alan göl ve nehir kenarlarında ise sonuçlar tam tersi.



Ohio Eyalet Üniversitesi’nden ekolojik coğrafyacı Yanni Cao, “Kirlilik, yoksulluk, güvenli fiziksel aktivite alanlarının eksikliği ve sel riski gibi unsurlar, iç sulardaki kentsel bölgelerde görülen daha düşük yaşam süresinin olası nedenleri arasında yer alıyor” dedi.

