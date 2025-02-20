Deniz seviyesi 18 mm yükseldi: Buzullar dünya haritasından siliniyor mu?

Grönland ve Antarktika'daki buz tabakaları hariç buzullar, 2020 yılında küresel olarak 121 bin 728 milyar ton buz içeriyordu. O zamandan beri her yıl buz kütlelerinin yaklaşık yüzde 5'ini kaybediyorlar.

Antarktika buzullarının yerel olarak yüzde 2'si ve Orta Avrupa'daki buzulların yüzde 9'u her yıl kayboluyor.



İsviçre'deki Zürih Üniversitesi'nde bulunan Dünya Buzul İzleme Servisi (WGMS) tarafından koordine edilen ve uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yürütülen yeni bir çalışma, dünya genelindeki buzul değişimlerine ilişkin en kapsamlı bilgileri sunuyor.



GlaMBIE (Buzul Kütle Dengesi Karşılaştırma Çalışması) projesini yürüten araştırmacılar, 2000-2023 dönemi için farklı saha yöntemleri ve uydu gözlemleri kullanarak buzul genişliğindeki değişiklikleri topladı, birleştirdi ve analiz etti.



Araştırmacılar özellikle 450 veri kaynağından 233 yerel buzul kütlesi değişikliği tahmini derledi.



KÜTLELERDE 6 BİN TONDAN FAZLA KAYIP



GlaMBIE'nin bulgularına göre, 2000 yılından 2023 yılına kadar küresel buzul kütlesinde 6 bin 542 milyar tonluk bir kayıp kaydedildi. Bu kayıp, deniz seviyesinin 18 milimetre yükselmesine katkıda bulundu. Yıllık artış oranı 0,75 mm olarak belirtildi. Bu sonuçlar, buzulları küresel deniz seviyesinin yükselmesinden sorumlu faktörler arasında okyanus ısınmasından sonra ikinci sıraya yerleştiriyor.



BUZ KAYBINDA YÜZDE 36 ARTIŞ



Yıllık bazda, buzullar 273 milyar ton buz kaybetti; bu da analiz döneminin ilk yarısından (2000-2011) ikinci yarısına (2012-2023) kadar yüzde 36'lık bir artış anlamına geliyor. Buz kütlesi kaybı Grönland buz tabakasının kaybına kıyasla yaklaşık yüzde 18 daha fazla ve Antarktika buz tabakasının kaybının iki katından daha fazla oldu.

