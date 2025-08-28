"Denizaltı Avcıları" dünyanın en büyük uçak gemisi için havalandı
NATO uçakları, Norveç açıklarında devriye faaliyetlerini artırarak ABD uçak gemisine yaklaşabilecek Rus denizaltılarını arıyor. Üç nükleer denizaltının denize açıldığı iddia edilirken, operasyonların tatbikat olmadığı vurgulanıyor.
NATO’ya ait uçaklar, Norveç kıyıları açıklarında görev yapan bir ABD uçak gemisi grubuna yaklaşabilecek Rus denizaltılarını tespit etmek için yaklaşık bir haftadır arama faaliyetleri yürütüyor.
Newsweek’in incelediği uçuş ve gemi takip verilerine göre, denizaltı avcısı olarak bilinen P-8A Poseidon devriye uçaklarının yoğun varlığı ABD öncülüğünde sürerken, operasyonlara İngiltere ve Norveç de destek veriyor.
SON GÜNLERDE BELİRGİN ARTIŞ
Normalde ittifakın deniz sınırlarında günlük olarak devriyeler yapılıyor, ancak son günlerde özellikle ABD Donanması ve İngiliz Hava Kuvvetleri’nin Kuzey Kutbu bölgesine yönelik uçuşlarında belirgin bir artış görüldü.
Hafta sonundan bu yana 20’den fazla uçuş gerçekleştirildi.
DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİNİ KORUYOR
Operasyonların, dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford’un Norveç’in batısında İngiliz ve Norveç birlikleriyle yürüttüğü faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
İngiliz Express gazetesi, NATO’ya ait özel uçaklarla bir Rus denizaltısının izinin sürüldüğünü, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın da bu devriyelerin tatbikat olmadığını doğruladığını yazdı.
RUS DENİZALTILARI DENİZLERE İNDİ
Norveç merkezli Barents Observer gazetesi ise, Rusya’nın Severomorsk’ta konuşlu Kuzey Filosu’na bağlı üç Yasen sınıfı nükleer denizaltının üslerinden ayrıldığını bildirdi.
Uydu görüntülerine dayandırılan haberde, Severodvinsk (K-573), Kazan (K-561) ve Arkhangelsk (K-564) adlı denizaltıların 25 Ağustos itibarıyla denizde olduğu belirtildi.
Ne NATO ne de bölgedeki ülkeler şu ana kadar olası denizaltı avına ilişkin resmi açıklama yaptı.
