"Denizaltı Avcıları" dünyanın en büyük uçak gemisi için havalandı

DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİNİ KORUYOR



Operasyonların, dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford’un Norveç’in batısında İngiliz ve Norveç birlikleriyle yürüttüğü faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.



İngiliz Express gazetesi, NATO’ya ait özel uçaklarla bir Rus denizaltısının izinin sürüldüğünü, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın da bu devriyelerin tatbikat olmadığını doğruladığını yazdı.



RUS DENİZALTILARI DENİZLERE İNDİ



Norveç merkezli Barents Observer gazetesi ise, Rusya’nın Severomorsk’ta konuşlu Kuzey Filosu’na bağlı üç Yasen sınıfı nükleer denizaltının üslerinden ayrıldığını bildirdi.



Uydu görüntülerine dayandırılan haberde, Severodvinsk (K-573), Kazan (K-561) ve Arkhangelsk (K-564) adlı denizaltıların 25 Ağustos itibarıyla denizde olduğu belirtildi.



Ne NATO ne de bölgedeki ülkeler şu ana kadar olası denizaltı avına ilişkin resmi açıklama yaptı.