Denizaltıda 87 milyon dolarlık uyuşturucu

Kolombiya donanması, Pasifik Okyanusu’nda 4 kişinin bulunduğu 15 metrelik bir denizaltıya operasyon gerçekleştirdi.



Yapılan aramada 2.6 ton ağırlığında kokain ele geçirildi. Donanmadan yapılan açıklamada, uyuşturucunun piyasa değerinin 87 milyon 700 bin dolar olduğu belirtildi.



Ayrıca denizaltıda 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı.



Şüphelilerin zehirli gaz solumaları sonucu yaşamını yitirmiş olabilecekleri ifade edildi. Diğer 2 kişinin ise yakındaki bir gemiye gönderilerek tedavi edildiği kaydedildi. Donanmanın Pasifik'teki uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini devam ettireceği vurgulandı.