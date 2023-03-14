Denizaltıda 87 milyon dolarlık uyuşturucu

Kolombiya donanması, bir denizaltıda piyasa değeri 87 milyon 700 bin dolar olan 2.6 ton ağırlığında kokain ele geçirildi.

Denizaltıda 87 milyon dolarlık uyuşturucu

donanması, Pasifik Okyanusu’nda 4 kişinin bulunduğu 15 metrelik bir denizaltıya operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramada 2.6 ton ağırlığında kokain ele geçirildi. Donanmadan yapılan açıklamada, uyuşturucunun piyasa değerinin 87 milyon 700 bin dolar olduğu belirtildi.

Denizaltıda 87 milyon dolarlık uyuşturucu - 1

Ayrıca denizaltıda 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı.

Şüphelilerin zehirli gaz solumaları sonucu yaşamını yitirmiş olabilecekleri ifade edildi.

Denizaltıda 87 milyon dolarlık uyuşturucu - 2

Diğer 2 kişinin ise yakındaki bir gemiye gönderilerek tedavi edildiği kaydedildi.

Donanmanın Pasifik'teki uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini devam ettireceği vurgulandı.

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