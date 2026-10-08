Denizde boğulan 3 kız kardeşin ölümü "toplu intihar" çıktı. Anneleri de gölde canına kıymış

İngiltere 'nin güneyindeki Brighton kentinde geçen 13 Mayıs'ta denizde cansız bedenleri çıkarılan 3 kız kardeşin ölümüyle ilgili trajik gerçek ortaya çıktı.

AFP'nin haberine göre bugün yapılan duruşmada Adli Tabip Penelope Schofield; 13 Mayıs'ta rüzgarlı bir bavada Brighton kıyılarında sudan cesetleri çıkarılan Jane Adetoro (36), Christina Walters (32) ve Rebecca Walters (31) isimli kız kardeşlerin, kendi canlarına kıymak amacıyla denize girdiklerinin anlaşıldığını söyledi.



DENİZE ZİFİRİ KARANLIKTA, KOŞULLAR ELVERİŞSİZKEN GİRMİŞLER



Başkent Londra'daki bir apartman dairesinde birlikte yaşayan kardeşlerin, önceden ayırttıkları bir taksiyle Londra'dan yola çıkıp akşam geç saatlerde Brighton'a vardıklarını belirten Schofield, "Hayattayken en son saat 03.00 sularında sahilde görülmüşler. Yüzme bilmemelerine rağmen, deniz koşullarının elverişsiz olduğu zifiri karanlıkta denize girmişler." dedi.



ÖLMEDEN 1 GÜN ÖNCE, ANNELERİNİN 2010'DA GÖLDE İNTİHAR ETTİĞİ BIRMINGHAM'A GİTMİŞLER



Adli Tabip Schofield, annelerinin ölümünün ardından gözlerden uzak bir hayat sürdükleri öğrenilen kız kardeşlerin neden böyle bir eyleme kalkıştıklarını ya da bunu neden Brighton'da yapmayı seçtiklerini bilmediklerini ifade etti.



Duruşmada kız kardeşlerin, intihar etmeden 1 gün önce, 2010 yılında Birmingham'daki Brookvale Park Gölü'ne girerek canına kıyan anneleri Janice Adetoro'nun, bu göl yakınlarındaki evini ziyaret ettiği anlatıldı.



BİLGİSAYAR İNCELEMESİNDE “İNTİHAR” İFADELERİNE RASTLANDI



Polis tarafından Christina'nın dizüstü bilgisayarında yapılan incelemede, suya ilişkin 227, intihara ilişkin de 179 ifadeye rastlandığı bildirildi.

Polis daha önce yaptığı açıklamada kadınların ölümüyle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ve kardeşlerin bölgedeki işletmelere veya gece kulüplerine girip çıkmadığını söylemişti.