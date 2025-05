Denizde kaybolan balıkçılar 55 gün sonra kurtarıldı

Üç Perulu ve iki Kolombiyalı balıkçı, Güney Amerika ülkesi Peru’dan mart ayında denize açılıp kaybolduktan 55 gün sonra Galápagos Adaları’na ulaştı. Ekvador Donanması’nın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamaya göre, bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan balıkçılar, 10 Mayıs Cumartesi günü Galápagos’taki bir limana ulaştı.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, mart ayının ortasından bu yana kayıp olan beş balıkçı, 7 Mayıs’ta “Aldo” isimli Ekvadorlu tekne tarafından bulundu.



NASIL HAYATTA KALDILAR?



Balıkçılar, Peru’nun başkenti Lima’nın güneyindeki Pucusana Körfezi’nden denize açıldıktan iki gün sonra şarj dinamolarının hasar gördüğünü bildirmişti. Ekvador Donanması Fırkateyn Kaptanı María Fares, The Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, bu arızanın iletişim ve navigasyon araçlarının da arıza vermesine sebep olduğunu, teknede hiç elektriklerinin olmadığını anlattı.



“Marş motorları, ışıkları ya da bir bataryanın ürettiği hiçbir şeyleri yoktu” diyen Fares, balıkçıların hayatta kalabilmek için motordan su alıp yanlarından geçen balıkları yarı haşlayarak yemek zorunda kaldığını, yaşayabilmek için yağmur ve deniz suyu içtiklerini belirtti.



Dün yeniden karaya ayak basabilen balıkçıların durumunun stabil olduğu ve ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönebilmeleri için yerel ve yabancı yetkililer ile koordinasyon içinde olunduğu açıklandı.