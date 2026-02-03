Denizde mucize kurtuluş. 13 yaşındaki çocuk 4 saat boyunca yüzdü ve ailesini kurtardı

Avustralya’nın batı kıyıları açıklarında ailesi denizde sürüklenen 13 yaşındaki bir çocuk, yardım bulabilmek için dalgalı sularda dört saat yüzerek karaya ulaştı.

Kurtarma ekiplerinin “insan üstü” olarak nitelediği çaba sayesinde anne ve iki kardeş sağ kurtarıldı.

DALGALAR AİLEYİ AÇIĞA SÜRÜKLEDİ

Yerel medyada adı Austin Appelbee olarak paylaşılan çocuk, annesi ve kardeşleriyle birlikte kano ve sörf tahtaları ile denize açıldı. Ancak kısa sürede dalgalar büyüdü, sörf tahtaları ters döndü ve kano su almaya başladı. Aile, giderek açığa sürüklendi.

Austin, o anlarda aklından geçenleri, "Çok korktum. Kendime ‘bugün değil, bugün değil’ deyip devam etmeye çalıştım.” sözleriyle anlattı.

DÖRT KİLOMETRELİK HAYATTA KALMA YÜZÜŞÜ

Austin, ailesi açığa sürüklenirken, sadece can yeleğiyle kıyıya doğru yüzmeye başladı. Yaklaşık iki saat sonra daha rahat yüzebilmek için can yeleğini çıkardığını söyleyen çocuk, “Çok nefes nefese kaldım ama ne kadar yorulduğumu hissedemiyordum.” dedi.

Dalgalar arasında zaman zaman kurbağalama, serbest stil ve sırtüstü yüzdüğünü anlatan Austin, moralini yüksek tutmak için bir ara “Thomas the Tank Engine” çizgi filminin müziğini söylediğini de ekledi.

KARAYA ULAŞIP “AİLEM DENİZDE" DEDİ

Yaklaşık dört kilometrelik yüzüşün ardından sahile ulaşan Austin, hemen acil servisleri arayarak bot, helikopter ve uçak gönderilmesini istedi. “Ailem denizde.” diyerek yetkililere konumu bildirdi.

Gönüllü deniz kurtarma görevlisi Paul Bresland, çocuğun bu çabasının ailesinin hayatını kurtardığını söyledi. Bresland yaptığı açıklamada, “İlk iki saat can yeleğiyle, sonraki iki saat can yeleği olmadan yüzmüş. Bu inanılmaz, tam anlamıyla insan üstü.” dedi.

ANNE VE KARDEŞLER AÇIK DENİZDE BULUNDU

Arama ekipleri, anne Joanne ile 12 yaşındaki oğlu Beau ve 8 yaşındaki kızı Grace’i açık denizde bir sörf tahtasına tutunmuş halde buldu.

Polis yetkilisi James Bradley, “Bu çocuğun kararlılığı ve cesareti, annesi ve kardeşlerinin hayatını kurtardı. Yaptıkları ne kadar övülse az.” dedi.

Anne Joanne ise, oğlunu yardıma göndermenin hayatındaki en zor kararlardan biri olduğunu söyledi. Saatler süren belirsizliğin ardından gelen kurtarma haberi, aile için adeta mucize oldu.