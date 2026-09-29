Denizde saklanmak kolay değil. Köpekbalıkları 75 metreden duyup avlıyor

Köpekbalıklarının su altındaki sesleri sanılandan çok daha uzak mesafelerden algılayabildiği ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinin güneydoğu kıyılarında yapılan araştırmada bilim insanları, kara yüzgeçli köpekbalıklarının yaklaşık 75 metre uzaktaki sesleri duyabildiğini ve sesin geldiği yönü belirleyebildiğini tespit etti.

Florida Atlantic Üniversitesi araştırmacıları, su altına yerleştirdikleri hoparlörden farklı frekanslarda sesler yayımlayarak köpekbalıklarının tepkilerini drone kameralarıyla takip etti.

75 METRE UZAKTAN TEPKİ VERDİLER

Deneylerde 100-200, 200-400 ve 400-800 Hertz aralığında üç farklı düşük frekanslı ses kullanıldı.

Kontrol amacıyla ise köpekbalıklarının bilinen işitme aralığının dışında kalan 10 kilohertz frekansında bir ses çalındı.

Köpekbalıkları düşük frekanslı üç sesin tamamına tepki verirken yüksek frekanslı kontrol sesini görmezden geldi.

Araştırmada hayvanların sesi 74 metreye kadar uzaktan algılayabildiği belirlendi. Bu mesafenin, doğal ortamında serbestçe yüzen köpekbalıklarında bugüne kadar gösterilebilen en uzak işitme mesafesi olduğu belirtildi.

SESİN NEREDEN GELDİĞİNİ DE BULUYORLAR

Bilim insanlarının dikkatini çeken bir diğer bulgu ise köpekbalıklarının yalnızca sesi duymakla kalmaması oldu.

Hayvanların birçoğu ses çalındıktan hemen sonra yön değiştirdi. Araştırmacılar bunun, köpekbalıklarının sesin kaynağının bulunduğu yönü belirleyebildiğine işaret ettiğini söyledi.

Köpekbalıklarının özellikle daha düşük frekanslı seslere karşı hassas olduğu, bu sesleri daha uzak mesafelerden ve daha düşük şiddette algılayabildiği görüldü.

Araştırmanın kıdemli yazarı Prof. Stephen Kajiura, “Okyanus akustik bir ortam ve köpekbalıklarının buna, henüz yeni anlamaya başladığımız şekillerde uyum sağladığı açık.” dedi.

KÖPEKBALIKLARI NASIL DUYUYOR?

Araştırmanın sonuçları köpekbalıklarının anatomisi nedeniyle ayrıca dikkat çekiyor.

Birçok balık, sesleri algılamaya yardımcı olan gaz dolu yüzme kesesine sahipken köpekbalıklarında bu yapı bulunmuyor.

Bilim insanları bunun yerine köpekbalıklarının son derece hassas iç kulak yapıları sayesinde suyun içinden geçen ses dalgalarının oluşturduğu titreşim ve hareketleri algıladığını düşünüyor.

Araştırmacılar, özellikle uzak mesafelerdeki seslerin oluşturduğu parçacık hareketlerinin köpekbalıkları tarafından algılanabildiğini ortaya koyduklarını belirtti.