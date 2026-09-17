Denizin dibinden Ay'a kadar. ABD yeni savaş alanını açıkladı

ABD ordusunun en üst düzey komutanı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, geleceğin savaşlarında çatışma alanının Dünya'nın çok ötesine uzanabileceğine işaret ederek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

ABD ordusunun gelecekte çok daha geniş bir coğrafyada çatışmaya hazır olması gerektiğini söyleyen Caine, “Günümüzün modern savaş alanı deniz tabanından Ay çevresindeki uzaya kadar uzanıyor.” dedi.

SAVAŞ ALANI AY'I DA KAPSIYOR

Caine'in sözünü ettiği uzay , Dünya ile Ay arasındaki geniş bölgenin yanı sıra Ay'ın yörüngesini ve yüzeyini de kapsıyor. ABD'li askeri yetkililer son yıllarda bu bölgenin stratejik önemine giderek daha fazla dikkat çekiyor.

Bunun önemli nedenlerinden biri, Ay çevresindeki faaliyetlerin önümüzdeki yıllarda hızla artmasının beklenmesi.

ABD ve Çin, özellikle su buzu rezervleri barındırdığı düşünülen Ay'ın güney kutbu yakınlarında kalıcı üsler kurmayı planlıyor.

Washington yönetimi, Ay'a yönelik yarışta avantaj sağlamanın yalnızca bilimsel değil, stratejik açıdan da önemli olduğunu savunuyor.

ÇİN AY'DA TARİHİ İLKLERE İMZA ATTI

ABD'nin en önemli rakiplerinden Çin, son yıllarda Ay programında önemli ilerlemeler kaydetti.

Çin'in Chang'e 4 görevi 2019'da Ay'ın Dünya'dan görülmeyen uzak yüzüne yumuşak iniş yapan ilk uzay aracı oldu.

Chang'e 6 görevi ise 2024'te Ay'ın uzak yüzünden alınan örnekleri Dünya'ya getirerek bir başka ilke imza attı.

“ŞİMDİDEN UYUM SAĞLAMALIYIZ”

Caine, gelecekteki çatışmalarda ordunun kesintisiz erişim ve ikmal imkanlarına sahip olacağının garanti olmadığını belirtti.

ABD ordusunun bu yeni koşullara şimdiden hazırlanması gerektiğini vurgulayan Caine, “Görevimiz şimdiden uyum sağlamak. Böylece ortak kuvvet, deniz tabanından Ay çevresindeki uzaya kadar küresel ve çekişmeli ortamlarda savaşmaya, direnmeye ve kazanmaya hazır olabilir.” dedi.

Caine'e göre ABD'nin uzun yıllardır sahip olduğu uzay avantajının korunması gelecekteki askeri operasyonların temel unsurlarından biri olacak.

“DÜNYANIN HER YERİNİ VURABİLMELİYİZ”

ABD'nin dünyanın herhangi bir noktasına istediği zamanda askeri güç yöneltebilme kapasitesini koruması gerektiğini söyleyen Caine, bu noktada Uzay Kuvvetleri'ne özel görev düştüğünü belirtti.

“ABD'nin dünyanın herhangi bir noktasını seçtiğimiz zaman ve yerde vurabilmesini ve bu gücü sürdürebilmesini sağlamaya devam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Caine, ABD Uzay Kuvvetleri'nin “rakipsiz uzay üstünlüğü” sağlaması ve ordunun ihtiyaç duyduğu iletişim ağları, uzay farkındalığı ve veri avantajını koruması gerektiğini söyledi.

ABD YÖRÜNGEDE SİLAH BULUNDURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Caine'in açıklaması, ABD Uzay Kuvvetleri'nin Dünya yörüngesinde silah sistemleri işlettiğinin üst düzey bir yetkili tarafından açıkça doğrulanmasından bir gün sonra geldi.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Douglas Schiess, aynı konferansta yaptığı konuşmada, Uzay Kuvvetleri personelinin yörüngede silah sistemleri kullandığını söyledi.

Schiess, “Açık konuşayım: Bugün personelimiz, ortak kuvvetleri uzay destekli saldırılara karşı savunabilecek yörünge silahları kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

Sistemlerin özellikleri konusunda ayrıntı vermeyen Schiess'in açıklamaları, bunların fiziksel olarak uydu imha etmekten ziyade elektromanyetik yöntemlerle karşı tarafın uzay araçlarındaki kritik sistemleri etkisiz hale getirmeyi amaçlayan teknolojiler olabileceğine işaret etti.