Denizlerdeki savaş: Putin'in "Gölge Filosu" uyandı

Rusya'nın "gölge filosu" olarak adlandırılan Rus gemileri, idialara göre Arktika'daki bir tesiste yeniden isimlendirilerek kayıt altına alınıyor. Bu durum sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşımak için yaptırımları delme amaçlı bir hamle olarak nitelendiriliyor.



Rusya'nın en kuzeyindeki Yamal Yarımadası'nın karşısında, Ob Körfezi kıyısındaki Arctic-LNG 2 projesi, Başkan Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli işgalinin ardından önceki Biden yönetimi altında ABD öncülüğündeki sert yaptırımların hedefi olmuştu.

KONUMLAR DEVRE DIŞI BIRAKILDI



Geçen yaz Rusya'nın enerji devi Novatek tarafından işletilen Arctic LNG 2'ye seyahat eden LNG taşıyıcıları, sevkiyatlara izin vermek için konumlarını devre dışı bıraktı veya sahte konumlar oluşturdu.



Geçtiğimiz ay dört LNG taşıyıcısının Panama'dan Rusya'ya geçtiği ve isimlerinin değiştirildiği bildirildi.



Arctic Institute'ta kıdemli araştırmacı olan Malte Humpert, bunun yaptırımları delme amaçlı bir hamle olduğunu ve tesisten gelen LNG'nin çoğunlukla Asya'ya yönelik olması nedeniyle Çin'in Trump yönetimi altındaki ikincil yaptırımlar konusunda daha az endişeli olduğunu söyledi.

GÖLGE GEMİ FİLOSU KURULDU



Rusya'nın ihracat gelirlerinin başlıca üreticileri olarak petrol ve doğal gaz, Moskova'nın savaş makinesini durdurmak için Batı liderliğindeki yaptırımların odak noktası oldu.

Ancak Rusya, deniz yoluyla taşınan petrole uygulanan 60 dolarlık fiyat sınırını aşmak için gölge bir gemi filosu kurdu. İhracat Kremlin'in kasasını doldurmaya devam etti.



usya'nın boru hattı doğal gaz endüstrisi savaştan ağır bir darbe aldı. Ancak Rusya'dan AB'ye deniz yoluyla yapılan LNG ihracatı artıyor ve Rus yapımı taşıyıcılar gölge filonun giderek daha önemli bir parçası haline geliyor.