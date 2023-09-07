Denizlerden yıllık 6 milyar ton kum çekiliyor

UNEP açıklamasında “Kum ve çakıl için sığ deniz madenciliği çeşitli inşaat faaliyetlerinin merkezinde yer alır. Kıyı savunması inşa etmek ve rüzgar veya dalga türbinleri gibi açık deniz enerji altyapısını desteklemek için deniz kumuna ihtiyaç duyulacağından, yükselen deniz seviyeleri ve fırtınalar kıyı toplulukları için bir tehdit oluşturuyor. Kum çekme, su bulanıklığından etkilenen deniz biyo-çeşitliliği, besin bulunabilirliğindeki değişiklikler ve gürültü kirliliği de dahil olmak üzere kıyı ve deniz yatağı ekosistemlerini riske atıyor” ifadelerini kullandı.



Kum, inşaatlarda çimento yapımından cam yapımına kadar bir çok sektörde ve iş kolunda kullanılmaktadır.