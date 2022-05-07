Denizlerin ‘Büyük Ölümü’ tekrarlanabilir

Princeton Üniversitesi tarafından yapılan ve Science Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmaya göre sera gazı emisyonları kontrol edilmezse, küresel ısınma, yaklaşık 250 milyon yıl önce okyanus türlerinin yok olmasıyla sonuçlanan felaketin tekrarını tetikleyebilir. “Büyük Ölüm” olarak adlandırılan bu olayda, deniz organizmalarının yüzde 90'ının aşırı ısınmış, asidik ve oksijensiz okyanuslarda öldüğünü tahmin ediliyor. Dünya tarihinde bilinen en büyük kitlesel yokoluş olarak adlandırılan Büyük Ölüm, karada yaşayan omurgalıların yüzde 70'inden fazlası da dahil olmak üzere tüm biyolojik ailelerin yarısından fazlasını yok etti.

Bu felaket tekrarlanır mı ? 2021'de yapılan başka bir araştırma, mevcut insani faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının, 250 milyon yıl önce iklimin değişmesine neden olanlardan iki kat daha yüksek olduğunu hesaplıyor. Nature'da yayınlanan başka bir araştırma da, sürüngenlerin yüzde 21'inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Princeton Üniversitesi’nin araştırmasında bugünün iklim politikası seçimlerinin uzun vadede büyük bir fark yaratacağını göstermek için farklı iki emisyon senaryosu seçilmiş. 2100 yılına kadar 4 santigrat dereceye kadar ısınan yüksek emisyonlu senaryo, okyanus türlerinin toplu olarak yok olmasına yol açacak. Ancak ısınmayı 1,5 ila 2 santigrat derece arasında tutan Paris Anlaşması’nın çizdiği senaryo okyanus biyoçeşitliliğinin tahribatını kısmen önleyebiliyor.