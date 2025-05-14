Deprem endişesi, komşuya geri döndü: “Kısa vadede önemli sonuçları olabilir”

Akdeniz’deki Girit Adası açıklarında bugün gece saatlerinde meydana gelen deprem, 2024 yılının başında özellikle Santorini Adası ve çevresinde beklenen “deprem fırtınası” dolayısıyla da komşu Yunanistan'daki deprem endişesini yeniden gündeme taşıdı.



Kathimerini gazetesinin haberine göre, başkentteki Atina Ulusal Gözlemevi’ne bağlı Jeodinamik Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, deprem, 64,4 kilometre derinlikte, Çoban (Kasos) Adası’nın yaklaşık 19 kilometre güneyinde meydana geldi.

Yunanistan acil durum servisleri, İsrail, Türkiye, Kıbrıs adası ve Mısır’da da hissedilen ve herhangi bir can kaybı yaşanmayan sarsıntının ardından önlem olarak tsunami uyarısı yaparken, Yunanistan’daki deprem bilimciler konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



DEPREM BİLİMCİYE TÜRKİYE SORUSU: "BAĞLANTISI VAR MI?"



Deprem bilimci Efthymis Lekkas, Yunanistan devlet kanalı ERT’e yaptığı açıklamada, bunun önemsiz bir deprem olduğuna işaret ederek uzmanların bunun “münferit bir olay” olduğuna inandığını aktardı.



Lekkas, “Burada ne kayda değer bir öncül sarsıntı dizisi ne de önemli bir artçı şok dizisi var. Bu tür depremler tipik olarak tekil olaylar şeklinde meydana gelir” dedi.



Lekkas’a Akdeniz’de meydana gelen depremin, Santorini Adası’nda son dönemde yaşanan sismik faaliyetler ya da Türkiye’deki deprem ile bir bağlantısı olup olmadığı sorusu da yöneltildi. Böyle bir bağ olmadığını savunan deprem bilimci, “(Bunun) Santorini’deki sismik olaylarla kesinlikle hiçbir bağlantısı yok; jeotektonik bağlam tamamıyla farklı. Bunun Türkiye’deki depremle de hiçbir bağlantısı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.



“SİSMOTEKTONİK SONUÇLARI ÖNEMLİ OLABİLİR”



To Vima gazetesinin haberine göre, deprem bilimci Gerasimos Papadopoulos da Girit açıklarındaki depremin yaratacağı sonuçlara değindi. Papadopoulos, depremin yerleşim yerlerine olan uzaklığı ve derin bir noktada meydana gelmiş olması dolayısıyla sarsıntının olumsuz bir sonuç oluşturmadığına işaret etti.



Öte yandan, Papadopoulos, "sismotektonik sonuçların kısa-orta vadede muhtemelen önemli olacağını" belirtti.



Yunan deprem bilimci, konuya ilişkin paylaşımında, “Bu tür depremler özellikle Kuzey Afrika, Kıbrıs ve Ortadoğu'da güçlü bir şekilde hissediliyor ancak zayıf artçı şok dizisine sahipler. Fakat sismotektonik sonuçların kısa-orta vadede önemli olması olası” ifadelerini kullandı.

