Deprem tahmininde bulunan astrolog gözaltına alındı

Asya ülkesi Myanmar’da viral olan bir TikTok videosunda yeni bir deprem tahmininde bulunan bir astrolog gözaltına alındı.



BBC’nin haberine göre, John Moe The isimli astrolog, söz konusu öngörüsünü 9 Nisan’da paylaştı. Bundan iki hafta önce ülkede 7,7 büyüklüğünde bir deprem olmuş, 3 bin 500 kişi sarsıntıda hayatını kaybetmişti. Myanmar Bilgi Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamaya göre, astrolog, 22 Nisan Salı günü “halk arasında panik yaratma niyetiyle yanlış beyanda bulunma” suçlamasıyla gözaltına alındı.



“DEPREM HER BİR KENTİ VURACAK”



John Moe The, sosyal medyada paylaştığı videosunda, 21 Nisan’da yaşanacak depremin “Myanmar’ın her bir kentini vuracağını” iddia etmişti. Uzmanlar ise bu tür afetlerde etkili olan faktörlerin karmaşıklığı sebebiyle depremleri tahmin etmenin imkansız olduğunu söylüyor.



Astrolog, suçlama konusu edilen ve 3 milyondan fazla kez görüntülenen videosunda, halka çağrıda bulunarak “önemli olan şeylerini yanlarına almaları ve sarsıntı sırasında binalardan kaçmaları” tavsiyesinde bulunmuştu. Videoda ayrıca “İnsanlar gün boyunca yüksek binalarda kalmamalı” denilmişti.



“PEK ÇOK İNSAN ONA İNANIP EVLERİNE GİRMEDİ”



Yangon kentinde yaşayan bir Myanmarlı, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, mahallesinde yaşayan pek çok kişinin bu öngörüye inandığını, depremin olacağı iddia edilen gün boyunca evlerinde kalmadıklarını ve dışarıda kamp yaptıklarını anlattı.



Astroloğun artık açık olmayan TikTok hesabının 300 bini aşkın takipçisi vardı. Astrolog, astroloji ve el falına dayanarak tahminlerde bulunduğunu iddia ediyordu. John Moe The, Sagaing’deki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.



28 Mart’ta yaşanan, Mandalay ve Sagaing bölgelerinde özellikle etkili olan deprem, bin kilometre uzaktaki Tayland’ın başkenti Bangkok’ta dahi hissedilmiş, inşaat halindeki bir binanın yıkılmasına, onlarca kişinin ölümüne yol açmıştı.