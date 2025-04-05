Depremin bilançosu artıyor: Can kaybı 3 bin 354'e yükseldi

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.

Depremlerdeki can kaybı sayısı 3 bin 354'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 508'a yükseldi.

Kayıp olduğu bildirilen 221'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedildi.