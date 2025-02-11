Depresyon hastası öğretmen 8 yaşındaki öğrencisini bıçakladı

Güney Kore'deki bir ilkokulda, bir öğretmen sekiz yaşındaki bir kız çocuğunu bıçaklayarak öldürdü.



Polis, 40'lı yaşlardaki kadın öğretmenin, Daejeon kentinde öğrencisini bıçakladığını itiraf ettiğini duyurdu.

6 AY İZİN İSTEMİŞTİ, 20 GÜN VERİLDİ



Hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren kız çocuğu, okul binasının ikinci katında bıçak yaralarıyla bulunmuştu.



Saldırgan öğretmenin 9 Aralık'ta depresyon nedeniyle altı aylık izin talebinde bulunduğunu ancak bir doktorun kendisini çalışabilir olarak değerlendirmesinin ardından sadece 20 gün sonra okula döndüğü aktarıldı.



Öğretmenin bıçaklamadan birkaç gün önce şiddet içeren davranışlarda bulunduğu, hatta başka bir öğretmeni de başından yakaladığı belirtildi.

ÜLKE YASA BOĞULDU



Güney Kore'nin geçici cumhurbaşkanı Choi Sang-mok, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi ve yetkilileri bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.



Olayın ardından kapatılan okulun kapısına bazı mahalle sakinleri çiçek ve oyuncak bebek bıraktı.

