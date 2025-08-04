Derin denizlerde gizli bir "süper otoyol" keşfedildi

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, derin deniz ekosistemlerinin sanılandan çok daha bağlantılı olduğunu ortaya koydu.



Bilim insanları, yılanyıldızı türündeki derin deniz canlılarının DNA’larını inceleyerek, bu türlerin milyonlarca yıl boyunca okyanuslar arasında göç ettiğini tespit etti.

2 BİN 700 ÖRNEK İNCELENDİ



Yaklaşık 2 bin 700 örnek üzerinde yapılan genetik analiz, İzlanda ile Tazmanya gibi birbirinden binlerce kilometre uzaktaki bölgelerde yaşayan yılanyıldızlarının bile genetik olarak birbirleriyle bağlantılı olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bu geniş yayılımın ardında görünmeyen bir "süper otoyol" olduğunu ileri sürdü.



Bu biyolojik göç yollarını mümkün kılan temel faktör ise, bu canlıların yumurta sarısı bakımından zengin larvaları. Bu larvalar, derin denizlerdeki yavaş ama sabit akıntılar sayesinde uzun süreler boyunca sürüklenerek yaşamlarını sürdürebiliyor ve yeni habitatlara ulaşabiliyor.

DENİZİN HER NOKTASI BAĞLANTILI



Araştırma, derin denizin biyolojik çeşitlilik açısından ne denli birbirine bağlı olduğunu gözler önüne sererken, aynı zamanda bu kırılgan ekosistemlerin tehdit altında olduğuna da dikkat çekiyor.



Derin deniz madenciliği ve iklim değişikliği, bu hassas yapıyı tehdit eden başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Bilim insanları, bu görünmez denizaltı ağının korunması gerektiğini vurguluyor.