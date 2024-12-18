Derin denizlerin yeni yırtıcısı: Hayalete benziyor!

Dünya'nın en derin okyanus çukurlarından birinin derinliklerinde, hayalet gibi beyaz renkte, alışılmadık derecede büyük bir yırtıcı hayvan keşfedildi.



Araştırmacılar, Atacama Çukuru'nda Dulcibella camanchaca adlı yeni bir büyük yırtıcı amfipod türü keşfetti.



Amfipodlar arasında dev sayılan, 4 santimetre uzunluğundaki karides benzeri bu kabuklunun, aynı derinliklerde gizlenen daha küçük avları avlamak için özelleşmiş uzantıları bulunuyor.



Bölgede çalışmalar yürüten bilim insanları, ilk kez bu kadar derinde kabuklular grubundan büyük bir avcı türünü keşfetti.



Dulcibella camanchaca hızlı yüzen bir avcı türü. Bu ismi, geldiği derin ve karanlık okyanusu belirtmek için And Dağları bölgesindeki halkların dilinde "karanlık" anlamındaki kelimeden esinlenerek verdik.



Atacama Çukuru'ndaki çalışmalarına devam etmeyi planlayan ekip başka yeni türler de keşfetmeyi bekliyor