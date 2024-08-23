Dev avları yutan pitonların kalbi nasıl dayanıyor? İnsan hastalıkları için çözüm olabilir!

Afrika, Güney Asya ve Avustralya'da yaşayan pitonlar, büyük avları tek seferde yutma yetenekleriyle tanınıyor. Bu yılanlar, gıda bulmanın zor olduğu bölgelerde uzun süre aç kalabiliyor ve ardından büyük miktarda yemek tüketebiliyorlar. Ancak, pitonların bu süreçte kalplerinin nasıl etkilendiği hakkında bilgi sınırlıydı.



Colorado Boulder Üniversitesi'nden Leslie Leinwand, "Pitonlar, vahşi doğada yemek yemeden aylar hatta bir yıl geçirebilir ve sonra kendi vücut kütlelerinden daha büyük bir şey tüketebilirler. Ancak yine de kalp ve diğer organları olumsuz etkilenmeden bu süreci tamamlarlar," dedi.



Leinwand ve ekibi, bu fenomeni araştırmak üzere kraliyet pitonu (Python regius) türünün kalbini inceledi. Çalışmada, 28 gün boyunca yemek yemeyen pitonlara, vücut kütlelerinin yüzde 25’ine eşit olan fareler yedirildi. Diğer bir grup piton ise aç bırakıldı.



Yemek yiyen pitonların kalbinin, 24 saat içinde yüzde 25 büyüdüğü ve kalp kasını oluşturan iplikçiklerin, aç kalan pitonlara kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha fazla kuvvetle kasıldığı gözlemlendi. Bu iplikçikler, yemek yemeyen pitonlardakine göre daha az gergin bulunmuştu. Ayrıca, yemek yiyen pitonların metabolizmasının hızlandığı ve bazı gen ifadelerinin değiştiği tespit edildi.

"BÜYÜYÜP TEKRAR KÜÇÜLÜYOR"



Bilim insanları, pitonların iki hafta kadar sonra sindirme sürecini tamamladıklarında, tüm organlarının normale döndüğünü ve sadece kalbin biraz daha büyük kaldığını belirledi. Leinwand, "Pitonların uzun süre aç kalabilmeleri ve büyük öğünleri aralıklı olarak tüketebilmeleri, hayatta kalmaları açısından kritik önemde. Vücutlarındaki organlar, yemek yedikten sonra hızlı bir şekilde büyüyüp, sindirimden sonra yeniden küçülüyor," diyor.



Bu çalışma, pitonların zorlayıcı durumlarda kalbinin sertleşmediğini gösterdi. Bilim insanları, bu mekanizmanın insan kalp hastalıklarının tedavisinde nasıl kullanılabileceğini araştırmayı umuyor. Leinwand, "Pitonların kalbindeki bu sağlıklı biyolojik mekanizmayı uygulayabilirsek, kalp hastalarına önemli yardımlarda bulunabiliriz," diyor.

