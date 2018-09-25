Avustralya'nın royal Ulusal Parkı'nda karaya vuran dev balinanın cesedi tüm uyarılara rağmen ziyaretçi akınına uğruyor.
Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan parkın sınırları içinde yer alan Wattamolla Plajı'nda 18 metre uzunluğunda ve 40 ton ağırlığında dev bir balina önceki gün kıyıya vurdu.
Uzmanlar balinanın ölüm sebebini araştırırken, Avustralyalılar dev cesedi görmek için parka akın etti.
Ölü balinanın köpekbalığı varlığını arttırdığına dikkat çekerek insanları bölgeden uzak tutmaya çalışan yetkiler başarılı olamadı. Plaja asılan uyarı levhalarına rağmen insanları uzak tutmayı başaraman yetkiler çareyi plajı kapatmakta buldu.