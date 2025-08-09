Dev hayvan kuklaları ile 20 bin kilometre yürüdüler,  Avrupa'nın en büyük buzulunu geçtiler

İklim değişikliğine dikkat çekmeK isteyen çevreciler Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden başlayrak gerçek boyutlu hayvan figürleri 20 bin kilometrelik yolculuğa çıkarıldı.

Proje, iklim bilincini artırmayı hedefleyen sanat girişimi "The Herds" tarafından hayata geçirildi.



Sanatçıların oynattığı hayvan kukları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kinşasa'dan Nisan'da yola çıktı.



Sahel çöllerini katetti. Aralarında Madrid ve Londra'nın bulunduğu 25 kentten geçti.



Yolculukları Norveç'teki buzullarda tamamlandı.



Norveç'teki Avrupa'nın en büyük buzulu Jostedalsbreen ve Kuzey Burnu kuklaların durakları arasındaydı.



Yolculuk boyunca kuklalara eklemeler yapıldı. Kongo'dan yola çıktıklarında 15 olan kuklaların sayısı Londra ve Manchester'da 65'e yükseldi.



Önce Afrika'ya özgü goril, fil ve aslan kuklaları yapılırken kuzeye doğru ilerledikçe kervana geyik ve kurtlar eklendi. Kuklaların yapımında karton ve kontrplak gibi geri dönüşüm malzemeleri kullanıldı.



Projenin sanat direktörü Emir Zuabi, dört aylık yolculuğu “kaybettiklerimiz için yas tutma anı, ama aynı zamanda farklı düşünmeye ve uyum sağlamaya davet” olarak özetledi.

