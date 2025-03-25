Dev operasyon: Okyanusta 6,5 ton kokain yakalandı

Portekiz polisi, Avrupa'ya götürülmek üzere 6,5 ton kokain taşıyan bir yarı batık deniz aracına el koyduğunu duyurdu. Yetkililer, operasyonun Salı günü gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yetkililer, geminin Atlantik Okyanusu’nda, Azor Adaları’nın yaklaşık 500 deniz mili güneyinde durdurulduğunu ve beş mürettebat üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.



Operasyona, Portekiz Hava Kuvvetleri ve Donanması’nın yanı sıra İspanya Sivil Muhafızları da katıldı. Ayrıca ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve İngiliz yetkililer de operasyona destek verdi.



Portekiz polisi, yakalanan şüphelilerin Güney Amerika merkezli uluslararası bir suç örgütüne mensup olduğunu belirtti ancak örgütün hangi ülkeden olduğu konusunda detay paylaşmadı.



Avrupa’daki yetkililer, zaman zaman Güney Amerika’dan gelen ve uyuşturucu taşıyan ev yapımı yarı batık deniz araçlarını ele geçiriyor. Bu tür araçlar, tespit edilmemek için suya yakın bir seviyede ilerliyor ancak tamamen su altında ilerleme kapasitesine sahip olmuyor.

