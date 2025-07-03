Dev panda Xin Xin, 35'inci yaşını kutladı

Meksika'da dev panda Xin Xin'in 35’inci yaş günü başkent Meksiko'daki Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nde kutlandı.



Geleneksel aslan dansı, panda temalı sanat eserleri sergisi ve doğum günü pastası töreninin de yer aldığı kutlamaya ziyaretçiler de katıldı.



1975 yılında Çin hükümeti, Ying Ying ve Pe Pe adlı iki dev pandayı Meksika hükümetine hediye etmişti. Bu iki pandanın soyundan olan Xin Xin, 1 Temmuz 1990'da Meksika'da dünyaya geldi.



Xin Xin 101 yıllık hayvanat bahçesinin en popüler sakini ve dünyanın dört bir yanından onu dolaşıp oynarken izlemek için ziyaretçiler geliyor.



Ziyaretçiler izleme alanında kümelenerek Xin Xin'in ortaya çıkmasını bekliyor, ancak yaşlanan panda artık daha hantal yürüdüğü için bekleme süreleri uzadı.



Chapultepec Hayvanat Bahçesi, Çin dışındaki en başarılı panda yetiştirme programlarından birine sahip. İlk pandalar olan Pe Pe ve Yin Yin'in 10 Eylül 1975'te Meksika'ya gelmesinden bu yana hayvanat bahçesinde 8 dev panda dünyaya geldi.