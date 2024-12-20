Dev pandalar Xingqiu ve Yilan, Avustralya’ya ulaştı

Dört yaşındaki Xingqiu ve üç yaşındaki Yilan, pandaların korunması ve araştırılması konusundaki iş birliği amacıyla Çin'in Sichuan eyaletinden Avustralya'ya gönderildi.



Çinli yetkililer, pandaların 10 yıl boyunca Adelaide Hayvanat Bahçesi'nde kalacağını belirterek, dev pandaları koruma sorumluluğunun ortaklaşa sürdürülmesinin iki ülke arasındaki ilişkinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi. Geçmişteki iş birliklerinin başarısını temel alan yeni ortaklığın, üreme araştırmaları, hastalıkların önlenmesi, halk eğitimi ve kültürel değişim gibi alanlarda iş birliğini ilerleteceği de aktarıldı.



2009 yılında Wangwang ve Funi isimli iki panda, Adelaide Hayvanat Bahçesi'nde kalmaya başladı. İki dev pandayı, Çin'e döndükleri kasım ayına kadar geçen 15 yılda 5 milyondan fazla kişi ziyaret etti.