Dev savaş gemisi Girit'ten ayrıldı. Yeni rotası neresi?

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford perşembe günü Girit’teki Souda Körfezi'nden ayrıldı.

Gemi pazartesi gününden bu yana söz konusu ABD deniz üssünde bulunuyordu. Atina’daki ABD Büyükelçiliği, uçak gemisinin varlığına ilişkin soruları yorum yapmadan Washington’daki Pentagon’a yönlendirdi.

11 AY DAHA DENİZDE KALABİLİRLER

Gemideki denizciler Haziran ayından beri denizde bulunuyor. Başlangıçta Akdeniz'de bir görevdeydiler. Ancak Pentagon onları önce Venezuela'ya ve daha sonra tekrar Basra Körfezi'ne yönlendirdi.

Son görevlendirme, koşullarının giderek kötüleştiği bildirilen denizciler için gemide geçirecekleri süreye 11 ay daha ekleyebilir.

USS Gerald R Ford, dokuz buçuk aydan daha uzun süre denizde kalırsa Covid salgını sırasında USS Abraham Lincoln tarafından kırılan Vietnam Savaşı sonrası rekorunu kıracak.

BOZUK TUVALETLER GÜNDEM OLDU

Sivil yolcu gemilerinden alınan ve donanma gemilerinde test edilmemiş yeni kanalizasyon sistemleri kuruldu. Bu sistemler, daha az su kullanmak üzere tasarlanmış, hassas bir vakum sistemine dayanıyor.

Venezuela'daki görev süresi boyunca, ortalama olarak günde bir kez bozuk bir tuvaletin tamiri için bakım çağrısı yapılması gerekiyordu.

Vakum tasarımı nedeniyle, tek bir arıza geminin o bölümündeki tüm tuvaletlerin vakum özelliğini kaybetmesine neden olabilir. Dar borular da devasa mürettebat için yetersiz kalıyor.

İddialara göre bakım ekibi gemideki sızıntıları tespit edip onarmak için günde 19 saat çalışıyor. Dört günden kısa bir sürede 205 arıza meydana geldi. Tıkanıklığı açmak için özel bir asitli yıkama işlemi gerekiyor ve bu işlemin her seferinde 400 bin dolara mal olduğu belirtiliyor.

NÜKLEER GÖRÜŞMELERLE AYNI GÜN

Uçak gemisinin hareketi, ABD ile İran arasında İran’ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmelerin Cenevre’de başlamasıyla aynı zamana denk geldi. Görüşmelere Umman Dışişleri Bakanı arabuluculuk ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl İran’a yönelik saldırı talimatı vermişti. Trump, Tahran’ın nükleer programı konusunda yeni bir anlaşmaya yanaşmaması halinde askeri seçenekleri yeniden devreye sokmakla tehdit ediyor.