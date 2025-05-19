Dev spor markası müşterilerini uyardı: Bilgileriniz ele geçirilmiş olabilir

KART BİLGİLERİ GÜVENDE Mİ?



Mailde, ele geçirilen verilerin, müşteri hizmetleri ekibiyle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluştuğu ve bunların da isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi olduğu aktarıldı.



Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifrenin olaydan etkilenmediği belirtildi.



Neler yapıldığı ile ilgili ise mailde, "Verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Bu ifşadan haberdar olduktan sonra adidas, olayı araştırmak ve kontrol altına almak için proaktif ve acil adımlar atmıştır. Bu adımlara, ek güvenlik önlemlerinin uygulanması ve müşteri hizmetleri hesapları için parolaların sıfırlanması da dahildir." denidi.



Yaşanan olay sonrası müşteri tarafında meydana gelen herhangi bir zarar tespit edilemediği belirtilen açıklamada, "Ayrıca atmanız gereken acil bir adım bulunmamaktadır. Yine de lütfen dikkatli olunuz ve şüpheli mesajlara dikkat ediniz. Bir hatırlatma olarak, adidas hiçbir zaman kredi kartı bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi finansal bilgilerinizi veya şifrelerinizi vermenizi istemek için sizinle doğrudan iletişime geçmeyecektir." ifedeleri kullanıldı.