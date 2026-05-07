Dev timsahın midesinden 6 terlik çıktı. Kayıp kişileri o mu yedi?

Güney Afrika polisi, Mpumalanga eyaletindeki Komati Nehri’nde sel sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen iş insanı Gabriel Batista’yı arama çalışmaları sırasında çarpıcı bir bilgiye ulaştı.

Polisten yapılan açıklamada, geçen hafta aracı sel sularıyla kaplı şekilde alçak bir köprüde boş halde bulunan Batista'nın ölümüne neden olabileceğinden şüphelenilen timsahın midesinden insan kalıntılarıyla birlikte çıkarılan 6 terliğin, daha önceki kayıp vakalarıyla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

İnsan kalıntılarının Batista’ya ait olup olmadığının DNA testiyle belirlenmesi beklenirken, timsahın midesinde bulunan terliklerin başka kurbanlara ait olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkenin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kaybolan 59 yaşındaki iş insanını arama kurtarma çalışmalarında, bölgedeki şişkin halde hareketsiz bekleyen bir timsah yakalanmış, 5 metre uzunluk ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki hayvan daha sonra öldürülmüştü.