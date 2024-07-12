Devasa cezaevi firarı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nijer'de çok sayıda mahkumun cezaevinden firar etmesi sonucu Tillaberi bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Devasa cezaevi firarı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nijer'in başkenti Niamey'in yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında bulunan yüksek güvenlikli Koutoukale cezaevindeki çok sayıda mahkum firar etti.

Tillaberi bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nijer İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yaşanan olayın ardından ekiplerin alarma geçirildiği duyuruldu.

Kaçan mahkumların sayısına ve nasıl kaçtıklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Cezaevinde terör örgütü El Kaide, DEAŞ ve Boko Haram üyesi mahkumlar da yer alıyordu.

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