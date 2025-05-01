Devasa destroyerde "Rus parmağı" iddiası: En güçlü silahlarla donatıldı

Kuzey Kore cumartesi günü, bazı analistlerin kısa menzilli taktik nükleer füzelerle donatılabileceğini söylediği Choe Hyon adlı 5 bin tonluk destroyer sınıfı bir gemiyi tanıttı.

Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Lee Sung-jun, Güney Kore'de gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın savaş gemisinin inşası için yardım teklif etmiş olabileceğini söyledi.

The Moscow Times'da yer alan habere göre Lee bugün gazetecilere verdiği demeçte, “Ortaya çıkan silah ve ekipmanlara baktığımızda, Rusya'dan teknoloji, fon veya yardım almış olma ihtimalleri olduğuna inanıyoruz. Daha detaylı bir analiz yürütüyoruz” dedi.

"EN GÜÇLÜ SİLAHLARLA DONATILDI"

Pyongyang'ın resmi Kore Merkez Haber Ajansı'na göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu hafta geminin iki günlük silah testinin ilk gününü denetledi ve bu sırada yetkililere “donanmanın nükleer silahlanmasını hızlandırma” konusunda çalışma talimatı verdi.

Pyongyang, “en güçlü silahlarla” donatıldığını iddia ettiği destroyerin önümüzdeki yılın başlarında faaliyete geçeceğini belirtti.

Test sırasında Kim, Kuzey'in gemi tabanlı ateş gücü sisteminin süpersonik seyir füzeleri, stratejik seyir füzeleri ve taktik balistik füzeler dahil olmak üzere en güçlü saldırı araçlarıyla etkili bir şekilde birleştirildiğini söyledi.

Güney Kore JCS sözcüsü Lee, geminin konuşlandırılmasının muhtemelen daha fazla zaman gerektireceğini ifade etti.

Lee, “Savaş gemileri söz konusu olduğunda, inşa edilmeleri birkaç yıl alır ve tamamlandıktan sonra bile operasyonel hale gelmeleri ek zaman alır” dedi.

KUZEY KORE İLK KEZ KABUL ETTİ

Bu hafta başında Kuzey Kore ilk kez Rusya'ya asker gönderdiğini doğrulamış, devlet haber ajansı KCNA Pyongyang askerlerinin Kursk bölgesindeki toprakları geri almak için muharebe operasyonlarına katıldığını bildirmişti.

Bu doğrulama, Güney Kore ve Batılı istihbarat kurumlarının Pyongyang'ın geçen yıl Kursk'ta Rusya'ya yardım etmek üzere 10 binden fazla asker gönderdiğine dair aylar süren raporlarının ardından geldi.

Rusya ve Kuzey Kore ayrıca ilk otomobil köprüsünün inşa edildiğini duyurdu ve projeyi iki ülke arasında derinleşen bağların bir sembolü olarak lanse etti.