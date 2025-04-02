Devasa yolcu gemisi alarmda: Norovirüs salgını yayılıyor

Queen Mary 2 adlı transatlantik yolcu gemisinde seyahat eden 200'den fazla yolcuda mide-bağırsak rahatsızlığı belirtileri görüldü. Sağlık yetkilileri salgına karşı aktif bir müdahale başlattı.



Gemide toplam 2 bin 538 yolcu ve bin 232 mürettebat bulunurken, yolculuk sırasında 224 yolcu ve 17 mürettebat üyesi hastalandı. Birincil semptomlar olan ishal ve kusma bildirilirken yolculara norovirüs tanısı konuldu.



Gastrointestinal hastalık salgınları, yolcu gemilerinde tipik olan yakın mesafeler ve ortak tesisler nedeniyle sıklıkla görülüyor.

NOROVİRÜS TANISI KONDU



Çok bulaşıcı bir virüs olan norovirüs, bu tür salgınların en yaygın nedenlerinden biridir. Erken tespit ve kontrol altına alma çabaları, salgını en aza indirmek ve halk sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir.



ABD yargı yetkisi altında faaliyet gösteren yolcu gemilerinin, yolcular veya mürettebat arasında hastalık oranları yüzde 3'ü aştığında salgını Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) bildirmeleri gerekmektedir.

YOLCULARIN YÜZDE 9'U HASTALANDI



Bu yolculukta yolcuların neredeyse yüzde 9'unun enfekte olmasıyla salgın, geminin resmi olarak denetlenmesine neden oldu. Gemi Sanitasyon Programı, yolculuğu uzaktan izliyor.



Queen Mary 2, salgın önleme ve müdahale planına dayanarak daha fazla temizlik yaptı. Hasta yolcular ve mürettebat izole edildi ve tıbbi personel daha fazla analiz için dışkı örnekleri topladı.