Devlet başkanı ve eşinde corona virüs

Honduras Devlet Başkanı Hernandez, yaptırdıkları testte kendisinde ve eşinde corona virüs çıktığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 17.06.2020 - 16:52

Devlet başkanı ve eşinde corona virüs

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, kendisi ve eşinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hernandez, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, kendisi ve eşi Ana Garcia Hernandez’in Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Test sonuçlarının salı günü geldiğini vurgulayan Hernandez, Covid-19'a yakalanmasının görevi ve sorumlulukları gereği aldığı riskin sonucu olduğunu belirtti.

Hernandez, hastalık belirtilerinin hafif olduğunu ve tedaviye başlandığını kaydetti.

Ülkede 9 bin 656 vaka görülürken salgına bağlı 330 ölüm gerçekleşti.

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