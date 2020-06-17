Devlet başkanı ve eşinde corona virüs

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, kendisi ve eşinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Hernandez, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, kendisi ve eşi Ana Garcia Hernandez’in Covid-19'a yakalandığını duyurdu.



Test sonuçlarının salı günü geldiğini vurgulayan Hernandez, Covid-19'a yakalanmasının görevi ve sorumlulukları gereği aldığı riskin sonucu olduğunu belirtti.



Hernandez, hastalık belirtilerinin hafif olduğunu ve tedaviye başlandığını kaydetti.



Ülkede 9 bin 656 vaka görülürken salgına bağlı 330 ölüm gerçekleşti.



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