Devlet başkanının helikopteri piste battı: "Şu helikoptere bir el atın"

Hindistan DevletBaşkanı Droupadi Murmu’yu taşıyan helikopter, Kerala eyaletine yaptığı dört günlük resmi ziyaret sırasında beklenmedik bir olay yaşadı.

Pathanamthitta bölgesindeki Pramadam Stadyumu’nda helikopterin indiği pistin bir bölümü inişten hemen sonra çöktü.

Olay, Murmu'nun Sabarimala Tapınağı’na dua etmeye gitmek üzere yaptığı ziyaret sırasında meydana geldi.

PTI haber ajansına göre, helikopterin tekerlekleri taze betonun üzerine baskı yapınca zeminin içine doğru battı.

Polis ve itfaiye ekipleri, helikopteri çöken alandan elle iterek uzaklaştırdı.



PİST NEDEN ÇÖKTÜ?

Yetkililer, bu pistin gece geç saatlerde alelacele inşa edildiğini ve betonun tam olarak sertleşmeden kullanıma açıldığını açıkladı.

Bir il emniyet amiri, helikopterin iniş noktası olarak Pathanamthitta’daki Rajiv Gandhi Kapalı Spor Salonu’nun son anda belirlendiğini, bu nedenle pistin betonunun bir gece içinde döküldüğünü belirtti.



BATAN HELİKOPTERİ ELLERİYLE ÇIKARDILAR

Murmu’nun helikopteri aslında Pamba yakınlarındaki Nilackal bölgesine inecekti, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle plan değiştirilerek Pramadam’a yönlendirildi.

Betonun tam olarak oturmaması nedeniyle, helikopterin tekerleklerinin değdiği noktalarda çöküntüler oluştu.

Murmu, olaydan sonra kara yoluyla Pamba’ya devam etti. Helikopter ise görevliler tarafından, tekerleklerinin sıkıştığı çöküntülerden elle çıkarıldı.