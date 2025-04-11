Devlet başkanlığından azledilen Yoon evine döndü: 11 evcil hayvanıyla yaşayacak

Güney Kore’de sıkıyönetim ilanı sebebiyle Ulusal Meclis tarafından devlet başkanlığı görevinden azline karar verilen Yoon Suk Yeol, hakkında verilen azil kararının Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylanmasını ardından eşiyle birlikte resmi konutundan ayrılarak başkent Seul’ün lüks semti Gangnam’daki apartman dairesine taşındı.



Çiftin 11 kedi ve köpekleriyle birlikte yaşayacağı, evlerinin Yoon’un siyasete girmeden önce görev yaptığı savcılığa yakın olduğu belirtildi. Eşiyle birlikte hayvan sevgisiyle bilinen Yoon’un döneminde Güney Kore’de köpek eti yenmesi ve satılması yasaklanmıştı. Devlet başkanlığına ilk başladığı dönemde dört köpek ve üç kedisi olan Yoon ve eşinin 164 metrekarelik evlerinde 11 evcil hayvanlarıyla birlikte yaşayacağı belirtildi.



YOON VE EŞİN 50 GÖREVLİ KORUYACAK



Devlet başkanı olarak görev yaparken yaşadığı resmi konuttan ayrılarak apartman dairesine taşınan Yoon ve eşinin korunması için 50 devlet başkanlığı güvenlik personeli görev yapacak. Güney Kore basınına yansıyan haberlere göre, çiftin en az 5 sene koruma alma hakkı bulunuyor.



37 katlı binada 750’yi aşkın hanenin bulunduğu, daha önce Güney Kore devlet başkanlarının özel hayatın gizliliği açısından da daha elverişli olan müstakil evlere taşındığı belirtildi. Yoon ve eşinin Anayasa Mahkemesi kararından yaklaşık bir hafta sonra taşınmasının da kalabalık bir yerde yaşayacak olmalarının gerektirdiği güvenlik düzenlemeleriyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Yoon’un bazı komşuları ise eski başkın hem destekçileri hem protestocuları için binanın bir çeşit “mıknatıs” haline gelecek olmasından duydukları endişelerini dile getirdi. Bazı komşular ise binanın girişine “Hoşgeldiniz” yazısı astı.