Devlet yemeğinde sürpriz çıkış. "Siz de Fransızca konuşurdunuz"

İngiltere Kralı Charles, Beyaz Saray’da düzenlenen devlet yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump ’a esprili bir yanıt verdi.

Kral Charles, Trump’ın geçmişte Avrupa müttefiklerine yönelik “ABD olmasaydı Almanca konuşuyor olurdunuz.” sözlerine atıfta bulunarak, “Eğer biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz.” dedi.

Charles’ın bu sözleri, Kuzey Amerika’daki İngiliz ve Fransız sömürge geçmişine gönderme olarak yorumlandı.

DAVOS'TAKİ SÖZLERE ATIF

Trump, Ocak ayında Davos Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki rolüne dikkat çekerek, “Biz olmasaydık Almanca ve biraz da Japonca konuşuyor olurdunuz.” ifadelerini kullanmıştı.

Karşılıklı şakalarla geçen yemekte iki lider, Londra ile Washington arasındaki “özel ilişkiyi” vurguladı. Bu sıcak ton, İran savaşı nedeniyle yaşanan gerilime rağmen dikkat çekti.

İKİ LİDERDEN KARŞILIKLI SÖZ DÜELLOSU

Kral Charles , Trump’ın Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nı yıkarak 400 milyon dolarlık bir balo salonu inşa ettirmesine de gönderme yaparak, “1814’te biz de Beyaz Saray’da kendi ‘yeniden geliştirme’ girişimimizi yapmıştık.” dedi.

Bu sözlerle İngiliz askerlerinin o yıl binayı yakmasını hatırlattı.

Trump ise konuşmasında mizahını daha çok iç politikaya yöneltti. Charles’ın Kongre’de yaptığı konuşmaya değinen Trump, “Demokratları ayağa kaldırmayı başardı, ben bunu hiç yapamadım” ifadelerini kullandı.

"HMS TRUMP" ÇANI

Kral Charles, görüşmede Trump’a 1944 yılında 2'nci Dünya Savaşı sırasında denize indirilen İngiliz denizaltısı HMS Trump’ın çanını hediye etti.

Charles, “Bu, ortak tarihimizin ve parlak geleceğimizin bir sembolü olsun. Bize ulaşmak isterseniz, çanı çalmanız yeterli.” dedi.