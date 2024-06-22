Devletler vatandaşlarını çağırıyor: "Lübnan'ı acilen terk edin"

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile İsrail arasında artan gerilimin çatışmaya dönüşme riski, ülkeleri harekete geçirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri dikkate alınarak Lübnan'a seyahat etmeme uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Bakanlık ayrıca, Lübnan'da bulunan ve acil bir ihtiyacı olmayan tüm vatandaşların mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları, ayrılamayacak olanların da derhal büyükelçilik ile temasa geçmeleri çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

