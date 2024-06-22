Devletler vatandaşlarını çağırıyor: "Lübnan'ı acilen terk edin"

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah-İsrail arasında artan gerilim nedeniyle Lübnan'daki vatandaşlarından en kısa sürede ülkeyi terk etmelerini istedi.

Devletler vatandaşlarını çağırıyor: "Lübnan'ı acilen terk edin"

'daki Hizbullah Hareketi ile arasında artan gerilimin çatışmaya dönüşme riski, ülkeleri harekete geçirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri dikkate alınarak Lübnan'a seyahat etmeme uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Bakanlık ayrıca, Lübnan'da bulunan ve acil bir ihtiyacı olmayan tüm vatandaşların mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları, ayrılamayacak olanların da derhal büyükelçilik ile temasa geçmeleri çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

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İSRAİL-HİZBULLAH GERİLİMİ

- arasındaki gerginlik son günlerde giderek tırmanırken, İsrail ordusu 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik muhtemel saldırı için operasyonel planları onaylamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz ise ertesi gün yaptığı açıklamada, "Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar vereceğimiz ana çok yaklaştık. Topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ağır darbe alacak" ifadelerini kullanmıştı.

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