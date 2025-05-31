Devrilen kamyondan 250 milyon bal arısı kaçtı

ABD'nin Washington eyaletinde devrilen ticari kamyondan 250 milyon bal arısı kaçtı.

Whatcom County Şerif Ofisi sosyal medya paylaşımlarında, tahmini 70 bin kilo bal arısı kovanı taşıyan kamyonun Lynden yakınlarındaki Kanada sınırına yakın bir yerde devrildiğini bildirdi.

CNN International'da yer alan habere göre ilçe acil durum yönetimi sözcüsü Amy Cloud , sürücünün dar bir virajı yeterince iyi alamadığını ve römorkun bir hendeğe yuvarlanmasına neden olduğunu söyledi. Cloud, sürücünün yara almadığını belirtti.

Milletvekilleri, ilçe kamu işleri çalışanları ve birkaç arı uzmanı olay yerine gitti. Şerifin ofisine göre, kutu kovanlar daha sonra kamyondan çıktı ve yerel arıcılar kovanların kurtarılması, onarılması ve yeniden yerleştirilmesine yardımcı olmak için harekete geçti.

Şerifin ofisine göre plan, arıların kovanlarına dönmelerine ve kraliçe arılarını bulmalarına önümüzdeki bir ya da iki gün içinde izin vermek.

Amaç mümkün olduğunca çok sayıda arıyı kurtarmak.