Devrim Muhafızları yanıtladı: İsrail misillemesi ne zaman olacak?

Devlet medyasına göre İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Alimohammad Naini, yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e misillemesi için uzun bir süre beklenebileceğini söyledi.



Tüm Ortadoğu ve dolayısıyla İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da öldürülmesi üzerine İran'ın açıkça ilan ettiği misillemesine hazırlanıyor.

"HESAPLANMIŞ VE DOĞRU BİR YANIT"



Naini, “Zaman bizim lehimize ve bu yanıt için bekleme süresi uzun olabilir” diyerek düşmanın hesaplanmış ve doğru bir yanıt için beklemesi gerektiğini yineledi.



İran devlet medyasına göre Naini, İranlı liderlerin tüm koşulları değerlendirdiğini ve yanıtın önceki operasyonların tekrarı olmayabileceğini de sözlerine ekledi.

HANİYE SUİKASTI



İran ve Hamas, Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreninden saatler sonra ölümüne neden olan suikast için İsrail'i suçluyor.



Sözcü, İran'ın savaşın sona ermesine yol açacak ve Gazze halkına yardım edecek her türlü adımı desteklediğini söyledi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ VER DİPLOMATİK ÇABALAR

Ateşkes görüşmeleri ve süren diplomatik çabalar hakkında konuşan Naini, "Siyasi gelişmelerin İsrail'e karşı misilleme hakkımızla bir bağlantısı yok" dedi.



Sözcü, Tahran'ın ABD'nin eylemlerini samimi bulmadığını ve Gazze savaşında taraf olduğunu aktardı.

