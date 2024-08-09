Devrim Muhafızları'ndan Hamas'a mektup: Haniye’nin intikamı için hazırlık yapıyoruz

İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinwar’a yazdığı mektupta, “Haniye’nin intikamını almak için hazırlık yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları'ndan Hamas'a mektup: Haniye’nin intikamı için hazırlık yapıyoruz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da uğradığı suikastta öldürülmesinin ardından ’ın İsrail’e saldırı düzenlemesi beklenirken, bölgede gergin bekleyiş sürüyor.

"HANİYE'NİN İNTİKAMI İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ"

İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Haniye’nin ardından göreve gelen Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinwar’a beklenen saldırıya ilişkin bir mektup gönderdi. Kaani, mektubunda Haniye’nin İran’da öldürülmesinin acı verici ve zor bir olay olduğunu belirterek, “Onun (Haniye’nin) intikamını almak için hazırlık yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir” dedi.

Kaani, planlanan saldırının 13 Nisan’da gerçekleştirilen misillemeden daha sert olacağını vurguladığı mektupta saldırının nasıl yapılacağına ilişkin detay vermedi. Kaani, “Tahran direniş yolunda sizinle olacak ve kutsal vaat olan Kudüs'ü temizleme hedefini gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

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