Devrim niteliğinde tedavi: Görme engelli hastaya kendi dişi yerleştirildi

Kanada'da, görme kaybı yaşayan hastalar için devrim niteliğinde bir adım atıldı. Brent Chapman, görme yetisini geri kazanmak için kendi dişinin gözüne yerleştirildiği cerrahi bir prosedür olan osteo-odonto keratoprotez (OOKP) operasyonunu geçiren ilk hastalardan biri oldu. OOKP, dişe teleskopik bir mercek yerleştirilerek görme sağlanmayı amaçlayan bir cerrahi işlemdir.



GÖZ İÇİN MÜKEMMEL BİR MALZEME

Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi'nde uygulanan osteo-odonto keratoprotez (OOKP) operasyonu, hastaların dişinden bir kısmının çıkarılması, plastik bir lensin yerleştirilmesi ve ardından bu dişin göze yerleştirilmesi işleminden oluşuyor. Dr. Greg Moloney, dişlerin, vücutta üretilen en sert madde olan dentin içerdiği için, göz için mükemmel bir destek sağladığını belirtiyor. Ayrıca hastaların kendi dokularının kullanılması nedeniyle reddedilme riski de bulunmuyor. Bu operasyon, diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda başvurulan son çare olarak kabul ediliyor.



İKİ AŞAMALI ZOR BİR SÜREÇ

Operasyon iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, hastanın dişi çıkarılıp kesildikten sonra içine optik lens yerleştiriliyor ve diş geçici olarak yanağa yerleştiriliyor. Yanağa yerleştirilen dişin etrafında yeni dokuların gelişmesi bekleniyor. Birkaç ay sonra diş, yanağından çıkarılarak gözün ön kısmına yerleştiriliyor. Bu işlem, görmeye başlamak için birkaç ay beklemeyi gerektiriyor. Ancak operasyon sadece bir göz için yapılabiliyor.

