Devrim niteliğinde tedavi: Görme engelli hastaya kendi dişi yerleştirildi
Kanada'da, görme kaybı yaşayan hastalar için devrim niteliğinde bir tedavi yöntemi olan diş-göz ameliyatı, ilk kez başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Kanada'da, görme kaybı yaşayan hastalar için devrim niteliğinde bir adım atıldı. Brent Chapman, görme yetisini geri kazanmak için kendi dişinin gözüne yerleştirildiği cerrahi bir prosedür olan osteo-odonto keratoprotez (OOKP) operasyonunu geçiren ilk hastalardan biri oldu. OOKP, dişe teleskopik bir mercek yerleştirilerek görme sağlanmayı amaçlayan bir cerrahi işlemdir.
GÖZ İÇİN MÜKEMMEL BİR MALZEME
Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi'nde uygulanan osteo-odonto keratoprotez (OOKP) operasyonu, hastaların dişinden bir kısmının çıkarılması, plastik bir lensin yerleştirilmesi ve ardından bu dişin göze yerleştirilmesi işleminden oluşuyor. Dr. Greg Moloney, dişlerin, vücutta üretilen en sert madde olan dentin içerdiği için, göz için mükemmel bir destek sağladığını belirtiyor. Ayrıca hastaların kendi dokularının kullanılması nedeniyle reddedilme riski de bulunmuyor. Bu operasyon, diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda başvurulan son çare olarak kabul ediliyor.
İKİ AŞAMALI ZOR BİR SÜREÇ
Operasyon iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, hastanın dişi çıkarılıp kesildikten sonra içine optik lens yerleştiriliyor ve diş geçici olarak yanağa yerleştiriliyor. Yanağa yerleştirilen dişin etrafında yeni dokuların gelişmesi bekleniyor. Birkaç ay sonra diş, yanağından çıkarılarak gözün ön kısmına yerleştiriliyor. Bu işlem, görmeye başlamak için birkaç ay beklemeyi gerektiriyor. Ancak operasyon sadece bir göz için yapılabiliyor.
RİSKLER VE BAŞARI ORANI
Moloney, işlemin yüksek riskler taşıdığını belirtiyor. Herhangi bir göz ameliyatında olduğu gibi enfeksiyon riski bulunuyor. Ancak OOKP prosedürü, dünya genelinde birçok ülkede uzun yıllardır başarıyla uygulanıyor. 2022’de yapılan bir araştırma, hastaların %94’ünün ameliyat sonrası görme yetisini koruduğunu ortaya koydu. Bu tedavi, görme kaybı yaşayan hastalar için umut ışığı yaratıyor.
Brent Chapman, 13 yaşındayken Stevens-Johnson sendromu nedeniyle her iki gözünü kaybetmişti. Geçirdiği 50'ye yakın ameliyatın ardından görme yeteneğini geri kazanamayan Chapman, son çare olarak bu yeni prosedürü denemek istiyor. Chapman, bu ameliyatın, basketbol oynamak ve dünyayı görmek gibi hayallerini yeniden gerçekleştirmesini umuyor.
Dr. Greg Moloney'nin hedefi, bu tedaviyi daha fazla Kanadalı için erişilebilir kılmak ve Mount Saint Joseph Hastanesi'nde Kanada’nın ilk OOKP kliniğini açmak. Kliniğin açılması için gerekli fonlar toplanmış durumda ve bu, Kanada’daki görme kaybı yaşayan hastalar için büyük bir fırsat yaratabilir.
Dr. Samir Jabbour, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal’de bir göz doktoru olarak, bu tür prosedürlerin Kanada’da yapılmasının hasta bakımını çok daha kolaylaştıracağını belirtiyor. Daha önce, hastalar bu tür ameliyatlar için yurtdışına seyahat etmek zorunda kalıyordu; ancak artık bu tedavi Kanada’da da mevcut olacak. Bu, Kanada’daki görme kaybı yaşayan hastalar için büyük bir avantaj sunuyor.
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