Dezenfekte çalışması yapan Filistinliler gözaltına alındı

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail istihbaratı, akşam saatlerinde Doğu Kudüs'teki bir dizi kurum ve tesiste corona virüs (Covid-19) nedeniyle dezenfekte çalışması yapan 12 genci gözaltına aldı.

Fetih Hareketi Kudüs Sorumlusu Şadi Mutavver yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Doğu Kudüs'te "bariz ihmallerde" bulunduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz, halkımızı korumak için vatani görevlerini yerine getiriyordu." ifadelerini kullandı.

Mutavver, İsrail istihbarat elemanlarının Filistinli gençleri gözaltına almasına vurgu yaparak, Doğu Kudüs'te herhangi bir şekilde Filistinlilere virüsün bulaşması durumundan İsrail'in sorumlu olacağını kaydetti.

HAMAS'TAN AÇIKLAM

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da, yazılı açıklamasında, "Dezenfekte kampanyasına gönüllü katılan Filistinlilerin işgal güçlerince gözaltına alınması ırkçı ve barbar bir davranıştır ve Kudüs'teki Filistinlilerin hayatının hafife alındığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Kudüs'teki dezenfekte çalışmalarını engellemesinin virüsün yayılmasına neden olduğunu belirten Kanu, bunun Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) virüsle mücadelede sarf ettiği çabaların hiçe sayılması anlamına geldiğini kaydetti.

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