Dezenfekte etmek istediği dolarları yanlışlıkla yaktı

Corona virüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de trajikomik bir olay yaşandı.



Bir kişi, 1, 5 ve 20 dolardan oluşan toplamda 730 dolar değerindeki parasını virüsten sterilize etmek isterken mikrodalga fırında yaktı.



Olayı bu kişinin yanmış paraları yatırmak istediği banka çalışanı Jeffrey Decker duyurdu.

Decker, çektiği videoda, bir müşterinin corona virüs nedeniyle sterilize etmek isterken mikrodalga fırında yaktığı paraları hesabına yatırmak istediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yanmış paraların fotoğrafını paylaşan Decker, “Birisi yaktığı paralarını hesabına yatırmamız için bize gönderdi ama yapamam” ifadelerini kullandı.

Decker, corona virüs sebebiyle çoğu insanın temizlik konusunda aşırıya kaçtığını dile getirdi.



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