Diddy davasında jüri seçimi başladı: Müebbet alabilir

Davanın başlamasıyla birlikte bazı potansiyel jüri üyeleri, Combs hakkında daha önce medyada çıkan haberleri takip ettiklerini, kendisinin bir kadına saldırdığına dair olduğu öne sürülen videoyu izlediklerini ifade etti.



55 yaşındaki Combs, Manhattan’daki federal mahkemede rüşvet ve fuhuş için ulaşım sağlama gibi ağır suçlamalarla yargılanıyor. Suçlamaları reddeden sanatçı, suçsuz olduğunu iddia ediyor.



ABD Bölge Yargıcı Arun Subramanian, jüri üyelerinin tarafsız olup olmadığını değerlendirmek amacıyla her bir adayı tek tek sorguluyor. Amaç, iki ay sürmesi beklenen dava için 12 jüri üyesi ve 6 yedek üyeden oluşan adil bir jüri heyeti oluşturmak.



Duruşma sırasında Combs’un karşısına çıkan potansiyel jüri üyelerinden biri, kendisinin bir otelde bir kadına saldırdığı görüntüleri izlediğini söyledi. “Tarafsız olabilirim” güvencesi veren bu jüri adayı, jüri heyetine katılmaya uygun bulundu.



Öte yandan, bir başka aday ise bir haber başlığının altında gördüğü görüntünün “aleyhine kanıt olabileceğini” düşündüğünü yazdığı için jüri adaylığından çıkarıldı. Bahsi geçen görüntü, Combs’un eski sevgilisi R&B şarkıcısı Casandra Ventura’ya 2016’da Los Angeles’taki bir otel koridorunda saldırdığı anları içeriyor. Görüntüler geçtiğimiz yıl CNN tarafından yayınlanmış ve Combs görüntüler için kamuoyundan özür dilemişti.

"FREAK OFFS" İDDİALARI

Savcılığın iddialarına göre Combs, yaklaşık 20 yıl boyunca kadınları tehdit ve şiddetle “Freak Offs” adı verilen, günler süren uyuşturucu etkisinde cinsel etkinliklere zorladı. Bu etkinliklerde erkekler de yer aldı. İddialara göre Combs’un çalışanları da bu organizasyonlara otel odası ayarlamak, uyuşturucu temin etmek ve etkinlikleri gizlemek gibi yollarla destek verdi.



Evlerinde yapılan aramalarda yetkililer, uyuşturucu maddelerin yanı sıra yaklaşık bin şişe bebek yağı ve kayganlaştırıcı ele geçirdi. Bir jüri adayı ise, sosyal medyada bebek yağı temalı bir espriye "beğeni" verdiğini kabul etti ancak yine de jüri üyeliğine uygun bulundu.

SAVUNMA: BU BİR AİLEVİ TARTIŞMAYDI, ZORLA DEĞİLDİ

Combs’un avukatları, otel koridorundaki görüntülerin yalnızca sadakatsizlik kaynaklı bir “aile içi tartışma” olduğunu, herhangi bir seks ticareti suçu barındırmadığını savunuyor. Ayrıca, bahsi geçen cinsel ilişkilerin gönüllü olduğunu öne sürüyorlar.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Davanın açılış konuşmaları 12 Mayıs’ta yapılacak. Şayet Combs tüm suçlamalardan suçlu bulunursa, en az 15 yıl hapis cezası alacak ve ömür boyu hapis ihtimaliyle karşı karşıya kalacak.



Bir zamanlar Hamptons ve Saint-Tropez’deki ihtişamlı partileriyle tanınan, hip-hop’u ana akıma taşıyan ve ABD kültürüne yön veren figürlerden biri olan Combs, #MeToo hareketi sonrası cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kalan son ünlü isim oldu. Combs, şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde tutuklu bulunuyor.