Dijital karanlık kapıda mı? Hürmüz nedeniyle teknolojide fiyatlar katlanabilir

Savaş sadece petrol fiyatlarını değil, modern dünyanın görünmeyen can damarlarını, yani küresel internetin ana omurgasını da hedef alıyor.



Küresel veri akışının yüzde 95'ten fazlası su altı fiberoptik kablolarınca taşınıyor. Bu kabloların yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz gibi jeopolitik açıdan hassas bölgelerden geçiyor.

Olası bir sabotaj ya da çatışma, bölgedeki internet altyapısını da çalışmaz hale getirebilir. Bu, milyarlarca kişi için erişim ve hız sorunlarına yol açabilir.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki operasyonları, bölgedeki 17 kablo sisteminden 12'sini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek konumda bulunuyor.

UZMANLARDAN TÜRKİYE VURGUSU

Denizaltındaki riskler artarken, gözler 'güvenli liman' olarak Türkiye’ye çevrilmiş durumda.

Deniz rotalarına alternatif olarak, Türkiye üzerinden geçen karasal fiber optik hatların, küresel veri trafiğinin kesintisiz devam etmesi için 'kilit koridor' haline geldiği ifade ediliyor.

TEKNOLOJİDE FİYATLAR KATLANABİLİR

Krizin boyutu sadece bağlantı hızıyla sınırlı değil. Teknoloji üretimi de büyük bir darboğazın eşiğinde. Hürmüz’deki abluka, dünyanın en büyük helyum üreticilerinden biri olan Katar’ın sevkiyat yollarını tıkıyor.

Yarı iletken endüstrisinin olmazsa olmazı olan helyum gazına erişimin kısıtlanması, küresel çip üretimini durma noktasına getirebilir. Bu durumda akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar pek çok sektörde üretim bandının aksaması ve fiyatların hızla artmasından endişe ediliyor.