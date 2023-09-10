Dilek Taşı dizisinin Cemre'si Lena Naz Kalaycı kimdir?

Lena Naz Kalaycı 2017 yılında dünyaya geldi. Henüz 6 yaşında olan Lena Naz Kalaycı daha önce pek çok reklam filminde rol aldı. Kalaycı, başrollerini Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın başrollerini paylaştığı Dilek Taşı dizisinde Cemre karakterine hayat veriyor.



Cemre Karakteri



Mustafa’nın altı yaşındaki güzeller güzeli, biricik kızı. Annesinin öldüğü gün babasından da ayrılmak zorunda kalmıştır. Önce çocuk esirgeme kurumuna, sonra Rona köşküne savurmuştur hayat Cemre’yi. Türlü kötülüğe maruz kalırken aklında her zaman babasının ona verdiği söz vardır. “Bir gün gelip seni bulacağım kızım.” demiştir Mustafa ona. Bir de Figen ablası vardır. Cemre’nin koruyucu meleği. Ona sarılınca annesine sarılmış gibi hissettiği, keşke babam da tanısaydı diye düşündüğü Figen ablası…